AGORA: Secretário Municipal é assassinado dentro de salão de cabeleireiro

Gabriel Neves com informações do "Dourados News"

O Secretário Municipal de Agricultura Familiar de Dourados, Alceu Junior Silva Bittencourt, foi assassinado na tarde deste sábado (4)

De acordo com o site “Dourados News”, ele morreu após ter sido vítima de um golpe de faca que atingiu seu pescoço, dentro do salão de cabeleireiro de propriedade da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, quando equipe chegou ao local, Junior já estava morto. Perícia Técnica e Políca estão no local levantando informações sobre as circunstâncias e autoria do homicídio.

Informações revelam que o principal suspeito é um funcionário do salão, mas a polícia ainda não confirmou a possibilidade.

