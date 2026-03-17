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PolÃ­cia

Ao chegar em semiaberto, detento Ã© assassinado a tiros em Dourados

PolÃ­cia investiga possÃ­vel acerto de contas ligado ao passado criminal

17 marÃ§o 2026 - 07h10Vinicius Costa
Detento foi morto com tiros na cabeçaDetento foi morto com tiros na cabeÃ§a   (Sidnei Bronka/Ligado Na NotÃ­cia)

O detento do regime semiaberto Marcos Freire, de 50 anos, conhecido como “Maricota”, foi morto a tiros na tarde de segunda-feira (16) ao chegar a um estabelecimento penal em Dourados. Ele foi surpreendido por um atirador no momento em que entrava na unidade.

A vítima havia acabado de estacionar a motocicleta e seguia em direção ao portão quando o suspeito, também em uma moto, se aproximou e efetuou vários disparos com uma pistola calibre 9 milímetros.

Segundo o site Ligado na Notícia, Marcos Freire foi atingido por sete tiros, sendo cinco na cabeça, um no pescoço e outro no braço, e morreu no local antes de receber socorro. Após o crime, o autor fugiu e ainda não havia sido localizado até a última atualização.

Segundo dados preliminares, a vítima tinha antecedentes criminais, incluindo homicídio, tentativa de homicídio e latrocínio. Entre os casos atribuídos a ele está o assassinato de uma mulher durante um assalto ocorrido anos atrás.

Equipes policiais foram acionadas para os primeiros levantamentos, e o caso será investigado. A motivação ainda não foi esclarecida, mas a hipótese de acerto de contas não é descartada.

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