Ao enviar “a casa caiu” para golpista, homem começa a receber nudes

O cunhado de uma vítima do famoso golpe do Whatsapp, onde a pessoas tem seu aplicativo de mensagens clonado, começou a receber “nudes” após descobrir que as mensagens, pedindo dinheiro, da cunhada se tratava de um golpe.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (04), em Campo Grande. A vítima, 33 anos, é professora e usava o aplicativo para enviar tarefas para seus alunos e pais de alunos, até o momento que recebeu uma mensagem estranha da mãe de uma estudante.

Na mensagem foi enviado um link e ao clicar a professora viu seu aplicativo bloqueado, logo depois ela recebeu a mensagem de um tio perguntando se estava tudo bem, pois o parente havia recebido mensagens do aplicativo dela perguntando informações bancarias.

A cunhada da vítima também recebeu uma mensagem de “ajuda” e pedindo um depósito de R$ 980,00 em uma conta da CAIXA em favor de uma pessoa chamada Letícia Cristina, a transferência não foi realizada.

Em uma última tentativa os autores do crime de clonagem tentaram conseguir algo com o cunhado da vítima, como ele já sabia sobre o crime enviou um recado simples e de fácil entendimento, “a casa caiu”, neste momento começou a receber diversas fotos nuas que suspostamente seria da autora da clonagem. Ele bloqueou o contato.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac Centro).

