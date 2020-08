Após 12 horas de negociação, Bope invade casa e resgata homem que tentava suicídio

Um homem, de aproximadamente 50 anos, foi regatado por uma equipe de negociadores do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), após se trancar por 12 horas em casa e ameaçar suicídio, em Campo Grande. As negociações que começaram por volta das 8h, tiveram desfecho apenas às 18h40 da última quarta-feira (12).

O caso aconteceu na Rua da Restinga, no Cophavilla 2. Os militares resolveram invadir o local, pois o homem teria se feridos várias vezes com uma faca. Após a invasão, ele foi levado até uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel (Samu), onde foi prestado os primeiros socorros.

Para não assustar o homem e não atrapalhar o trabalho dos negociadores, uma via da rua foi totalmente interditada, apenas os policiais, familiares e equipe da Saúde estavam próximos ao imóvel. Até o momento poucas informações foram divulgadas. Ainda não se sabe os motivos que levaram o rapaz a pensar em suicídio.

