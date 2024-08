Após briga, mulher coloca fogo no carro do ex em Nova Andradina

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, ateou fogo no carro do ex-companheiro após uma briga na manhã deste domingo (18). O caso aconteceu na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, a motivação do incêndio teria sido uma discussão entre o ex-casal, momentos antes. Posteriormente, a mulher chegou no local com um galão de combustível e ateou fogo no carro. Um par de sandálias ficou próximo ao incêndio com marcas de sangue.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, encontrando o Chevrolet Celta em chamas. Após o combate ao incêndio, foi possível ver que o veículo ficou completamente destruído.

O dono do veículo foi até a Delegacia de Polícia Civil, para registrar a ocorrência.

