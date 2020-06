Após chamar Caio de “resto de incêndio”, Renatto fala em brincadeira diz estar arrependido

Acusado de injúria racial contra Caio Vinicius de Jesus Brito, 25 anos, o técnico em administração, Renatto Assis, 33 anos, se diz arrependido pelo episódio que gerou revolta na internet nos últimos dias e emendou ter sido uma “brincadeira”, ter chamado Caio de “resto de carvão”.

Tudo aconteceu na terça-feira (2) quando Caio compartilhou em seu Facebook uma matéria que falava sobre o ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania Marco Mendicino afirmar que o Canadá irá precisar de imigrantes após a pandemia do coronavírus, onde Renatto comentou e Caio sentiu-se ofendido, como mostra a imagem ao lado.

Ao JD1 Notícias, Renatto disse que conheceu Caio no ano passado, quando trabalharam na mesma empresa. “Nunca tive problemas com ele, muito pelo contrario, tínhamos um grupo de whatsapp onde tinham aproximadamente 11 pessoas. Neste grupo sempre falamos de coisas "bobas", sempre tirávamos ‘sarro’ com assuntos sobre futebol, politica e até de raça e cor”, disse.

“Nesta terça, após uma postagem que ele fez dizendo que iria para o Canadá, iniciei uma brincadeira como sempre fazíamos. Só que desta vez, por vontade própria ou a pedido de alguém, ele ficou me instigando a falar mais sobre o assunto. Mas achei que era no mesmo tom de sempre. Quando ele apagou o post, achei que ele tinha ficado chateado e por isso apagou. só que ele me bloqueou e não pude entrar em contato pq a única forma de falar era pelo facebook pois estava sem meu celular e consequentemente sem whatsapp e não teria como entrar em contato”, relatou Renatto.

O acusado diz que foi bloqueado na rede social por Caio e logo depois, começou a receber ameaças. “Pessoas de várias partes de Campo Grande e do estado inteiro me ameaçando. O pior foi ontem quando minha ex-sogra me ligou chorando, dizendo que na cidade onde meu filho mora estavam ameaçando ele e a família da mãe dele” falou.

“Não estou dizendo que é correto o que eu fiz, racismo e injuria são crimes horríveis, tem que ser punidos sim,não cabe mais esse tipo de comportamento nos dias de hoje. Eu só não entendo o porque dele ter feito isso na terça sendo que todos os dias nos tratávamos assim”, disse.

Procurado novamente pelo JD1 Notícias, Caio disse que “nunca deu liberdade [a Renatto] para brincadeiras”. “Realmente tínhamos o grupo no whatsapp, e zoávamos, mas eu nunca dei liberdade para ele brincar comigo e eu nunca brinquei com ele desse jeito. Ele já brincou comigo uma vez dessa forma e já cortei”, disse.

