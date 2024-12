Após cobrar dívida, rapaz é esfaqueado nas costas pela esposa de homem na Capital

Rapaz, de 31 anos, foi hospitalizado na Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueado durante a madrugada desta terça-feira (17). O caso aconteceu após ele ter ido cobrar uma dívida de um homem na antiga rodoviária.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima explicou para a Polícia Militar que por volta das 2h da madrugada, se dirigiu até a antiga rodoviária para cobrar uma dívida de R$ 150 um sujeito.

Enquanto conversava com o devedor, a vítima foi surpreendida pela presença de uma mulher, possivelmente esposa do homem, que desferiu a facada nas costas do rapaz. A vítima disse que não conhece a mulher, nem mesmo o nome dela.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para atender o rapaz e encaminhá-lo para a unidade hospitalar.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

