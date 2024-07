Após dar 'baile' em policiais, ladrões de fios são presos em Campo Grande

O três ladrões de fios, de 32, 34 e 40 anos, que fugiram da Polícia Militar durante a madrugada desta segunda-feira (15), foram presos por volta das 10h da manhã de hoje.

Conforme a complementação no boletim de ocorrência, que já havia sido noticiado pelo JD1, o preso que brigou com os policiais apresentando resistência, foi encontrado em um terreno localizado no cruzamento da Avenida Fernando Correia da Costa com a Rua Antônio Correia. Com ele, um celular e R$ 135 foram encontrados.

Durante o encaminhamento do preso para a delegacia, a guarnição foi informada que os outros dois envolvidos haviam se apresentado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. Diante da situação, todos os indivíduos foram levados para a Cepol.

Fuga Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para averiguar a denúncia de furto fios de energia elétrica, quando avistou três suspeitos. Na busca pessoa, foi encontrado a caixa de padrão de energia com o medidor de energia elétrica, além dos fios.

Assim, dois deles receberam voz de prisão e foram algemados. Porém, o terceiro passou a causar problemas, oferecendo resistência e chegando a lutar contra os policiais. Nesse meio tempo, que o indivíduo ocupou a atenção dos militares, os outros dois criminosos conseguiram fugir.

O terceiro envolvido conseguiu se desvencilhar e também conseguiu correr.

Todo material encontrado foi apreendido e levado para a delegacia, frustrando o plano de furto e roubo de fios dos criminosos. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo impróprio.

