Após invadir escola, adolescente ataca alunos com golpes de machado

Rauster Campitelli, com informações do Estado de Minas

Um adolescente de 16 anos invadiu uma escola em Charqueadas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e atacou alunos com golpes de machadinha. O caso foi registrado no Instituto Estadual Educacional Assis Chateubriand. O garoto também estava com um galão de gasolina, segundo noticiou a BandNews FM.

A direção da escola informou que cinco estudantes e uma professora ficaram feridos durante a ação do adolescente. Segundo a Brigada Militar, ele fugiu e está sendo procurado. Os estudantes não tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o Hospital de Charqueadas.

Em novembro de 2018, um adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueado na frente do instituto. O autor do crime também fugiu. A Secretaria Estadual de Educação informou que visitaria a instituição e, segundo a pasta, o adolescente não seria aluno da escola - conforme afirmou a direção.

O governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que estava em missão de integração no Uruguai, disse, via twitter, que está voltando ao estado.

