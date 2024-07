Após levar chifre, mulher joga soda no p&nIs; do marido para se vingar de traição

Uma mulher, de 56 anos, foi presa por dopar o companheiro e jogar ogar soda cáustica nas partes íntimas dele, em Uruaçu, no norte goiano. O caso teria acontecido no dia 25 de abril, mas a suspeita foi presa apenas na segunda-feira (15).

Conforme as informações policiais, a artesã confessou as autoridades que cometeu o crime ao agir por ciúmes, pois teria descoberto uma possível traição do companheiro.

Para o g1, o delegado Sandro Leal explicou que, inicialmente, a artesã negou o crime, mas depois de ser presa, confessou ter sedado o marido com um medicamento calmante, tirado as roupas e passado soda cáustica no pênis dele. O produto foi diluído em uma vasilha.

O intuito da mulher, segundo o delegado, era que o marido não tivesse mais condições de manter relações sexuais com outras pessoas. Ele teve queimaduras graves e ficou com sequelas permanentes na região peniana.

Para a investigação, o crime chama atenção pela premeditação, dissimulação e intenção da suspeita. Ela foi levada para a Unidade Prisional Regional Feminina de Barro Alto e está à disposição da Justiça.

Segundo o delegado, ele pode responder por lesão corporal gravíssima, com pena de até 13 anos de prisão.

Vergonha – mesmo depois do que a companheira fez, o homem, de 43 anos, teria precisado de tempo para tomar coragem de ir à delegacia registrar ocorrência.

O casal estava junto há 10 anos. Porém, não existem relatos de histórico violento entre os dois no site de notícias.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também