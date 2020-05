Após um dia de monitoramento, polícia prende três por tráfico

Três homens, 22, 25 e 38 anos, foram presos por estarem envolvidos no tráfico de 500 kg de maconha, dois deles eram batedores e um estava guardando a droga dentro de casa. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (13), em Bataguassu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os batedores, 22 e 25 anos, já estavam sendo monitorados desde a terça-feira (12), os dois estavam em um Fiat Pálio e ainda havia um VW Golf junto, que também realizava serviços de batedor.

Ao chegarem na cidade, os integrantes do veículo se hospedaram no mesmo hotel e no outro dia fizeram uma rápida visita á um imóvel no município, logo depois os dois carros foram abordados pela polícia, mas o Golf conseguiu fugir.

Após revista, nada foi encontrado dentro do carro, então os policiais foram até a casa que havia sido visitada pelos batedores, lá eles encontraram centenas de tabletes de maconha, que totalizaram maia tonelada de droga, escondidas em uma Fiat Strada.

O dono da casa, 38 anos, disse que receberia o valor de R$ 200 para "guardar" o veículo em sua residência e que também ajudaria a monitorar a estrada até a cidade de Brasilândia/MS, utilizando uma Caminhonete Mitsubishi L-200.

Todos os envolvidos foram presos e conduzidos, juntamente com os veículos, para a Delegacia de Polícia Civil para devidas providências.

Deixe seu Comentário

Leia Também