Vídeo: Armados com fuzil, bandidos roubam carro-forte na BR-156

Sarah Chaves, com informações do MS em Foco

Um carro-forte foi assaltado na manhã desta segunda-feira (2), na MS-156, entre Amambai e Caarapó, regiões do sul do Mato Grosso do Sul.

Segundo informações, os assaltantes, que eram pelo menos cinco, estavam fortemente armados com fuzis. Não há informações exatas sobre o valor do dinheiro levado pelos bandidos.

Conforme informações preliminares da polícia, os criminosos estariam em dois veículos utilitário esportivo, um deles foi encontrado em chamas após o crime.

Com um dos veículos, os bandidos conseguiram ultrapassar a barreira policial que pretendia bloquear e abordar os veículos na passagem. A polícia colocou uma equipe para procurar os suspeitos, e outras estão seguindo para a região de fronteira. Segundo informações os assaltantes estão tentando fugir para o Paraguai.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também