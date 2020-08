Audácia: Motorista é preso por dirigir embriagado dentro do Detran da capital

Um motorista de 40 anos foi preso há pouco após ser flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica dentro da sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), nesta segunda-feira (1º), em Campo Grande. Ele foi abordado por agentes de fiscalização de trânsito do Detran-MS após denúncia de que estaria com o som do carro em volume máximo e dirigindo com manobras arriscadas.

Segundo o órgão, durante abordagem, os agentes do Departamento realizaram o teste de bafômetro que indicou um índice de 0.62 mg de álcool por litro de ar alveolar, o que, segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), configura crime de trânsito.

O condutor, que foi identificado como identificado como Jean Flávio França Soares de Macedo, disse que é guarda patrimonial e que passou a madrugada trabalhando, mas teria bebido quatro latas de cerveja hoje pela manhã, quando chegou em casa após ter deixado o plantão.

O motorista estava com o documento do carro vencido e teve o veículo recolhido para o pátio do Detran. Ele foi autuado por dirigir embriagado e conduzido até a delegacia de Polícia Civil. A multa aplicada nesse caso é de R$ 2.934,70, considerada gravíssima e o condutor deverá também arcar com o valor da fiança para ser liberado.

Para o chefe do setor de fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Junior, o condutor extrapolou os limites do bom senso quando assumiu a direção de um veículo em vias públicas, o que piora a situação tendo adentrado às dependências do órgão responsável pelo trânsito em Mato Grosso do Sul. “Isso demonstra o descaso do condutor, mas também a eficiência do trabalho desenvolvido por nossos agentes. Estamos sempre acompanhando as operações de Lei Seca e atentos a qualquer comportamento adverso no trânsito”, informou.

