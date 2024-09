Autor de furtos em Jardim é preso em Operação da Polícia Civil

A Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Jardim, com o apoio da Delegacia Regional, realizou na sexta-feira (13), uma operação que terminou com a prisão em flagrante de um suspeito de furto qualificado ocorrido na madrugada no bairro conhecido como “Vilinha”, localizado no final da Avenida Mato Grosso. Ele também é investigado por uma série de outros furtos praticados na cidade.

Após comparecerem ao dos local dos fatos, analisarem imagens e entrevistarem as vítimas e testemunhas, as equipes saíram em buscas para localizar o autor, que havia se escondido em uma área de matagal nos fundos do bairro. Utilizando um drone e realizando varredura terrestre, os policiais cercaram a área e encontraram o indivíduo escondido embaixo de uma moita de cipós, na companhia de uma mulher e um homem. Com eles, foram recuperadas as joias furtadas horas antes.

O homem confessou ser o autor de outros vários furtos ocorridos recentemente em Jardim e informou que os produtos subtraídos foram trocados por entorpecentes em uma “boca de fumo” localizada no mesmo bairro.

Os policiais civis se dirigiram ao endereço indicado, onde foram localizados e apreendidos 20g de maconha, duas balanças de precisão, vários pedaços de plástico comumente usados para a embalagem de entorpecentes, além de diversos itens de origem criminosa, como roupas, carnes, perfumes, óculos, produtos alimentícios, uma bicicleta e ferramentas utilizadas para desmontagem dos objetos oriundos dos delitos.

Como resultado da operação, três pessoas foram presas em flagrante delito, dois menores foram conduzidos e, em seguida, liberados, e uma mulher foi liberada mediante termo de compromisso e comparecimento. Os crimes envolvidos foram, respectivamente, furto qualificado, tráfico de drogas, corrupção de menores, receptação dolosa e receptação culposa.

Os bens recuperados foram devolvidos aos legítimos proprietários.

