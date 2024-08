Avó de Isabella Nardoni revela confissão feita por pai de Anna Jatobá

A avó materna de Isabella Nardoni (assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008), Dona Rosa, participou do podcast da filha, o Dando Voz Cast Por Ana Carolina Oliveira, e revelou uma conversa que teve com o pai de Anna Jatobá no dia do julgamento pelo assassinato da menina, na época com cinco anos.

Jatobá era madrasta de Isabella e foi condenada a 26 anos de prisão por ter esganado a criança. Alexandre Nardoni, o pai, foi sentenciado a 31 anos pelo assassinato. Na ocasião, ela foi morta após ser jogada da janela do sexto andar da casa do casal.

No podcast, Dona Rosa revelou: “O pai da Anna Jatobá falou aqui no meu ouvidinho que foram eles (Anna Jatobá e Alexandre Nardoni)”, disparou ela, deixando o Delegado Palumbo, outro convidado na conversa, surpreso, "ele falou para a senhora", disse o delegado.

Em seguida, ela contou detalhes: “Eu indo no toilette, encontro com ele (pai de Anna Carolina Jatobá) no corredor. Ele vindo… No julgamento. Eu falei pra ele: ‘Sr. Jatobá manda ela confessar’. Ele voltou e falou: ‘Nós já falamos, dona Rosa, mas eles não deixam”, contou ela. Anna Jatobá e Alexandre Nardoni nunca confessaram o crime.

Assista o trecho do programa por aqui.

