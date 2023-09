Suzane Richthofen quer dar nome de Isabella Nardoni à filha como homenagem

Polícia Homem é resgatado após ficar inconsciente em briga em festa no Clube do Laço

Por fim, a mãe de Isabella criticou Suzane Von Richthofen novamente por conta da decisão de homenagem Isabela Nardoni. “Homenagem? Meu amor, procura outra desculpa, porque não dá. Fui sincera em um nível… me respeita como mãe”, encerrou.

O assunto foi comentado por Ana Carolina Oliveira, mãe da menina, se mostrou revoltada com a homenagem. “Eu escutei isso aí. Primeiro, que ela não precisa de homenagem sua. Ela precisa de homenagem minha, boa, de pessoas que tem referência, não você”, iniciou a bancária, em entrevista ao podcast Palumbada Neles.

Segundo Ullisses Campbell, biógrafo de Richthofen, a escolha se deu por conta da proximidade de Suzane com Anna Carolina no presídio de Tremembé, onde cumpriram pena juntas.

Condenada por matar os próprios pais, Suzane Von Richthofen estaria grávida de uma menina que terá o nome de Isabela. O nome teria sido escolhido em homenagem seria a pequena Isabella Nardoni, que morreu em 2008 após ser atirada da janela do sexto andar pelo pai, Alexandre Nardoni, e pela madrasta, Anna Carolina Jatobá.