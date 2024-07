'Avôdrasto' é preso após ser flagrado estuprando criança de 10 anos em Ivinhema

Um homem, de 37 anos, foi preso por estuprar uma menina, de apenas 10 anos de idade, na cidade de Ivinhema. Ele seria 'avôdrasto' da criança.

Conforme as informações policiais, a avó da criança escutou um barulho estranho durante a madrugada. Ao ir até o quarto da neta, a mulher viu o homem abusando sexualmente da menina.

Depois de ser flagrado, o homem fugiu correndo do imóvel. A mulher então procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde registrou o caso. A autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, que teve manifestação favorável do MPE (Ministério Público Estadual) e foi deferida pelo Poder Judiciário.

Em diligências pela região, os investigadores da SIG (Seção de Investigações Gerais) conseguiram encontrar o autor durante a quarta-feira (24).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também