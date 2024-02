Baleado por pistoleiro em Nova Andradina morre no Hospital Regional

Danilo Vicente de Oliveira, de 33 anos, conhecido como “Danty”, morreu depois de ser baleado por pistoleiros durante a noite de terça-feira (28), no cruzamento das ruas Walter Hubacher com Anaurilândia, região central de Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o rapaz estava na esquina, perto da casa onde morava, quando foi surpreendido por pistoleiros em uma moto. O atirador efetuou alguns disparos, sendo que pelo menos seis tiros atingiram o rapaz.

Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para o Hospital Regional do município. Porém, acabou falecendo no final da manhã de hoje.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia estiveram no local onde ele foi baleado, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso. Ainda segundo o site, o assassinato teria ocorrido para um acerto de contas no mundo do crime.

Em dezembro de 2012, Danilo morava em Taquarussu, onde foi preso preventivamente por estupro de vulnerável. Atualmente morava em Nova Andradina.

