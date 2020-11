Bandido invade residência e é morto a pauladas pela moradora da casa

Sarah Chaves com informações do NSC Santa Catarina

Um homem de 39 anos acabou morto ao invadir uma residência no domingo (22) e tentar entrar na casa, em Balneário Pirraças, Santa Catarina

O criminoso teria sido flagrado pulando o muro pela dona da casa, que usou um pedaço de madeira para se defender. Segundo a Polícia Militar, o homem teria invadido a casa e agredido mãe e filha. A mulher revidou e com um pedaço de madeira, com cerca de um metro, deu golpes no homem até que ele não conseguisse mais se mexer. Neste momento, a mulher tirou a faca da mão dele.

O Corpo de Bombeiros encontrou o homem com ferimentos na cabeça e confirmou a morte. O caso será investigado pela Polícia Civil. O autor invasor tinha passagens policiais por ameaça, furto, estupro e perturbação, segundo a PM.

Deixe seu Comentário

Leia Também