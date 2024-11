Bandido que morreu em confronto com a PM fabricava armas em casa do Pioneiros

Foi identificado como João Pedro Gandra Pires, de 18 anos, o bandido que atirou contra a Força Tática da Polícia Militar durante o final da manhã desta quinta-feira (14), na Rua Ana Luiza de Souza, região do Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada por populares após João efetuar disparos aleatórios com uma ‘arma longa’. Ao chegar no endereço e entrar no imóvel, o rapaz teria reagido a abordagem e tentado atirar contra a guarnição, no entanto, acabou sendo alvejado por um tiro de contenção.

Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas acabou morrendo instantes depois.

No imóvel, que é alugado pelos pais de João para ele morar, as equipes policiais encontraram duas armas. Os armamentos eram artesanais e no local, foram achadas várias peças de armas diferentes, levando as autoridades a acreditarem que ele estava fazendo a montagem de armas artesanais.

João tem várias passagens pela polícia e estava foragido da justiça. Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil estão no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito da ocorrência.

