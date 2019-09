Vídeo - Bandidos matam policial em emboscada

Sarah Chaves, com informações do ABC Color

O integrante de facção criminosa Comando Vermelho, Jorge Teófilo Samudio González, conhecido como Samura, foi resgatado por colegas de facção durante emboscada na tarde desta quarta-feira (11), na estrada Costanera Norte, em Assunção , no Paraguay Conforme o jornal ABC Color, Jorge seria integrante da facção criminosa brasileira que tem atuação também no Paraguai. Ele é apontado como responsável em liderar a organização no país vizinho, enviando remessas de cocaína à Europa.

Houve uma intensa troca de tiros entre policiais e criminosos que deixou três feridos e um morto. Segundo dados preliminares, o comissário Felix Ferrari, teve a morte confirmada.

um comissário da polícia local e um agente penitenciário gravemente feridos.

Na ação, três veículos foram incendiados pelos bandidos, que fugiram em um furgão Toyota. Um utilitário usado no transporte de presos do sistema penitenciário do país vizinho ficou completamente destruído.

A polícia paraguaia acredita que o criminoso tenha utilizado um avião para deixar a Capital paraguaia.

Samura foi preso em outubro do ano passado durante operação realizada pela Senad Secretaria Nacional Antidrogas (Senad). do Paraguai em Bella Vista Norte, próximo à fronteira com a cidade de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul.

