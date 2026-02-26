Menu
Bandidos tentam furtar cofre após invadir casa no Vilas Boas

O imóvel ficou completamente revirado; os bandidos não tiveram sucesso

26 fevereiro 2026 - 15h24Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Reprodução/Soprano)

Uma casa foi invadida durante a noite desta terça-feira (25), na Rua Giocondo Orsi, no bairro Vila Vilas Boas, em Campo Grande. Por sorte, a ação criminosa foi interrompida após um vizinho perceber a movimentação e se aproximar do imóvel.

Segundo o boletim de ocorrência, um carro Renault Clio branco parou em frente à residência com pelo menos três pessoas. Dois suspeitos desceram do veículo e tentaram entrar na casa. Após algumas tentativas, eles conseguiram arrombar o portão e invadiram o imóvel.

Durante a ação, os criminosos chegaram a arrastar um cofre até a área do portão. No entanto, um vizinho percebeu a situação e foi até o local. Ao notarem que estavam sendo observados, os suspeitos fugiram, pulando muros de casas próximas.

Quando o morador chegou, encontrou o imóvel revirado e percebeu o furto de objetos.

A Polícia Militar foi acionada e orientou o registro da ocorrência. A perícia também foi chamada para atender o caso.

O crime foi registrado como furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de pessoas na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

