Bebê de 9 meses é socorrido com queimaduras de cigarro

Sarah Chaves, com informações do G1

Bebê é internado em hospital com traumatismo craniano, hematomas e queimaduras de cigarro, a criança foi atendida as pressas no centro cirúrgico da unidade de Lourenço Jorge no Rio de janeiro.

A criança foi transferida às pressas numa UTI Móvel até o hospital Miguel Couto e teve que entrar no centro cirúrgico por causa das graves lesões na cabeça.

Os funcionários que fizeram o atendimento ficaram em choque quando viram o estado em que o bebê chegou à unidade. Ele foi levado pela própria mãe até a emergência.

A equipe médica chamou a Polícia Militar. O bebê estava com muitos hematomas, queimaduras de cigarro e, o mais grave, traumatismo craniano. Os médicos também disseram que encontraram sinais de fraturas antigas pelo corpo do menino.

A mãe passou a madrugada prestando depoimento na delegacia e disse que o bebê foi espancado pela cuidadora e que alguns ferimentos aconteceram durante uma tentativa de socorro quando a criança engasgou.

O conselho tutelar está acompanhando o caso.

