Bebê de nove meses é abandonado em Dourados

Um bebê de nove meses foi encontrado sozinho dentro de um imóvel, na tarde do último sábado, em Dourados. Vizinhos escutaram o choro da criança e acionaram o Conselho Tutelar.

Conforme informações do site Dourados News, a criança foi encontrada por vizinhos abandonada dentro da residência, com fome e suja de urina. A mãe do bebê teria saído da casa na noite de sexta-feira (15), e não teria retornado até às 17h30 de sábado (16).

A polícia foi acionada juntamente com o conselho tutelar, que abrigou a criança em um lar social, em Dourados. A mãe da criança foi identificada e localizada em outro endereço, e deverá responder por abandono de incapaz.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), em Dourados.

