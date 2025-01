Bebê que foi afogada pela mãe em bacia morre em São Gabriel do Oeste

A pequena Emília, de apenas 1 ano, que teria sido afogada pela mãe, de 31 anos, em uma bacia de água faleceu na madrugada desta quinta-feira (9). O crime teria acontecido no dia 3 de setembro, em São Gabriel do Oeste, e desde então a menina lutava pela vida.

Conforme as informações do site Idest, a confirmação da morte foi confirmada pelo delegado Matheus Vital. A causa da morte será determinada após necrópsia no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Coxim.

Histórico – Após ser afogada, ela foi socorrida em estado grave e levada para uma unidade de saúde, sendo transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internada por 45 dias.

Após receber alta no dia 18 de outubro, ela voltou a ser hospitalizada em 5 de novembro, desta vez no Hospital Regional de Campo Grande. Nesta segunda internação, a pequena foi diagnosticada com pneumonia.

Novamente, ela recebeu alta e estava sob os cuidados da avó em São Gabriel do Oeste. Porém, não resistiu e acabou falecendo na madrugada de hoje.

A autora do crime, genitora da criança, foi presa em flagrante no dia 3 de setembro e indiciada por tentativa de homicídio. A investigação apontou que a mãe fazia uso de entorpecentes e medicamentos controlados. Ela confessou o crime e segue presa desde o flagrante.

