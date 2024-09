Mãe é presa tentando matar a filha de 8 meses afogada em São Gabriel do Oeste

Uma bebê, de apenas 8 meses, quase morreu ao ser afogada pela própria mãe, na cidade de São Gabriel do Oeste. O crime aconteceu durante a tarde de terça-feira (3). A pequena está internada na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo delegado titular da cidade Matheus Alves Vital, a autora contou que estava com a filha em casa quando resolveu afogar a menina em uma bacia com água. Por sorte, a avó da criança encontrou a neném pouco depois, a socorrendo até o Hospital Municipal.

Posteriormente, devido ao seu estado de saúde, a menina precisou ser transferida para Campo Grande, onde está internada em estado grave. Além da tentativa de assassinato, a pequena tem problemas cardíacos. Depois de ser presa, a autora confessou o crime.

Durante interrogatório, ela detalhou que estava brigando demais com a mãe, já que a avó queria criar a neta, uma vez que a genitora da pequena é usuária de drogas e tem problemas psiquiátricos, fazendo uso de remédios controlados. Ainda em seu relato, a mulher disse que queria atingir a mãe ao matar a própria filha.

“Não foi possível identificar, no flagrante, se ela estava consciente ou não dos atos que ela estava praticando. Por conta disso, ela foi autuada pelo crime de ‘homicídio qualificado na forma tentada’, ficando presa preventivamente”, explicou o delegado.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

