Blitz de Lei seca apreende motorista com CHN falsa

Elon de Oliveira de Castro, 33 anos, foi parado pela equipe da Polícia Militar, que realizava Operação Blitz de Lei Seca, na madrugada desse domingo (23), em Campo Grande.

O condutor demonstrava nervosismo. Em checagem via sistema Sigo e SGI, não constava registro de CNH para o autor. E o QR Code que consta no insterior do documento da CNH, apresentado por Elon, era pertencente a Alexandre Francoza Pavão.

Após entrevistado, o autor confirmou que teria adquirido tal documento com Rayner Oliveira, que trabalha na auto escola Única Auto Escola. O autor foi encaminhando até a Depac para que sejam tomadas as devidas providências.

Na segunda noite de carnaval do BPMTran, Lei Seca, além do motorista com CNH falsa, 47 motoristas foram surpreendidos dirigindo alcoolizados, 1 veículo furtado foi recuperado e tiveram 7 flagrantes de alcoolemia.

Deixe seu Comentário

Leia Também