Boliviana que trazia cocaína ao Brasil, morre após cápsula estourar no estômago

Três pessoas que transportavam cápsulas de cocaína até a fronteira com o Brasil, foram presas por tráfico de drogas durante operações da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (Felcn).

Uma mulher, identificada como Virginia Carballo Zeballos morreu após ingerir 24 cápsulas da droga. O promotor designado para o caso, Cirio Chambilla, informou que a mulher viajou em um ônibus de Santa Cruz de la Sierra, junto com o marido, até Puerto Quijarro, divisa com a cidade brasileira de Corumbá.

Ao chegar na fronteira, Virginia Carballo sentiu fortes dores de estômago e teve que voltar com o companheiro em outro ônibus para Santa Cruz, mas no caminho foi deixada em Puerto Pailas, no município de Cotoca, para que fosse atendida em um hospital público na noite do dia 07 de agosto.

A mulher chegou ao hospital sem sinais vitais e, a princípio, acreditou-se que o caso fosse feminicídio, pois o marido fugiu. O corpo foi levado ao necrotério de Pampa de la Isla e a perícia identificou que a mulher havia ingerido 24 cápsulas de cocaína. O promotor disse que, após a autópsia, o feminicídio foi descartado porque a perícia constatou que a morte foi causada pela cápsula da droga que estourou.

