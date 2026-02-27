Menu
Bombeiros salvam criança que estava morrendo engasgada em Chapadão do Sul

Além disso, outras duas pessoas também sobreviveram por conta da atuação rápida dos militares

27 fevereiro 2026 - 16h41Brenda Assis

As equipes do Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul ajudaram a salvar a vida de um bebê. Além disso, outras duas pessoas também sobreviveram por conta da atuação rápida dos militares.

Conforme as informações divulgadas, o bebê estava engasgado e foi levado ao quartel pelos pais, já desfalecendo. As autoridades, conseguiram reverter o quadro e salvar a criança, que posteriormente foi encaminhada para uma unidade de saúde.

As outras duas ocorrências são de parada cardiorrespiratória. Os quatros foram revertidos durante o trabalho de resgate, a caminho do hospital.

Os salvamentos destacam a importância da ação rápida dos miliares.

