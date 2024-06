'Boy' fica em estado grave após ser esfaqueado por desafeto no centro da Capital

Homem, de 39 anos, conhecido pelo vulgo 'Boy', ficou em estado grave durante a noite desta terça-feira (4) após se envolver numa discussão e ser esfaqueado três vezes na cabeça, pescoço e barriga pelo desafeto 'Buiu', na rua Joaquim Nabuco, no centro de Campo Grande.

Testemunhas informaram a Polícia Militar que a vítima teve uma séria discussão com o desafeto no cruzamento das ruas Joaquim Nabuco com Dom Aquino, onde ambos chegaram a trocar agressões, mas 'Buiu' sacou uma faca e teria desferido três golpes contra 'Boy'.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito fugiu após cometer o ato, enquanto a vítima correu em direção ao Hotel Prainha para pedir socorro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e informou que o estado de saúde do homem era grave, onde foi encaminhado para a Santa Casa.

As testemunhas não souberam identificar o motivo da discussão. Ressalta-se que o local onde ocorreu a discussão e a tentativa de homicídio é costumeiramente frequentado por usuários de entorpecentes.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na delegacia de plantão.

