Brasileiro reage à assalto e é baleado no peito

Um jovem identificado como o brasileiro, Marcelo Diaz, 27 anos, foi baleado no peito na noite de segunda-feira (30), ao reagir a um assalto quando saia de um bar, em frente a sua residência na na rua Benjamin Aceval, no bairro San Blas, em Pedro Juan Caballero



O crime aconteceu por volta das 22h30, quando uma dupla chegou e anunciou o assalto mandando que ele entregasse seu celular, mas a vítima reagiu e foi ferida a tiros no tórax pelos bandidos que fugiram em seguida.



Ele foi levado ao hospital da cidade e depois transferido ao Hospital Regional de Ponta Porã.

Investigadores da Divisão de Homicídios e agentes da Polícia Técnica da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero, realizaram buscas por evidências no local do assalto e conversaram com várias testemunhas que presenciaram o fato e estão em busca dos criminosos.

