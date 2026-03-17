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Briga por droga termina com mulher esfaqueada nas costas no Aero Rancho

O suspeito chegou a ser localizado, sendo detido e encaminhado para delegacia

17 marÃ§o 2026 - 15h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Uma mulher de 22 anos ficou ferida após uma briga na manhã desta segunda-feira (16), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncia de que uma pessoa havia sido baleada. Ao chegar ao local, no entanto, os policiais constataram que não se tratava de disparo de arma de fogo, mas de uma briga entre pessoas em situação de rua.

Testemunhas relataram que a jovem discutia com um homem de 33 anos, apontado como suspeito. Ele estaria com um facão no momento da confusão. Os dois entraram em luta corporal na via pública.

Inicialmente, a vítima não foi encontrada. Em seguida, ela foi localizada por outra equipe policial com escoriações nas costas. Mesmo ferida, a jovem recusou atendimento médico e disse que não tinha interesse em registrar ocorrência.

Ainda conforme o registro, a própria vítima afirmou que a briga começou por causa de drogas.

O suspeito foi encontrado no local. Ele confirmou a briga e disse que as lesões que apresentava nos braços são antigas, resultado de outras confusões. A polícia informou ainda que os envolvidos vivem em uma casa abandonada com outros usuários de drogas.

Diante da situação, o homem foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como lesão corporal dolosa.

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