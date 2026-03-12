Menu
Menu Busca quinta, 12 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas - Mar26
PolÃ­cia

Briga termina com homem esfaqueado na Vila Nasser

A vÃ­tima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para UPA Coronel Antonino

12 marÃ§o 2026 - 15h11Brenda Assis
Marcas de sangue | Imagem ilustrativaMarcas de sangue | Imagem ilustrativa   (JÃ´natas Bis/JD1 NotÃ­cias)

Um homem de 35 anos foi esfaqueado durante uma discussão na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou ajuda em uma oficina na Rua João Guimarães Rosa após ser atingida por um golpe de faca no braço.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas. No local, a vítima contou que a agressão aconteceu após uma discussão motivada por desavenças anteriores. Com medo, fugiu e pediu socorro.

A vítima ainda informou aos policiais onde o suspeito poderia ser encontrado. Durante buscas, a equipe o suspeito, de 35 anos, que confessou ter desferido a facada.

Conforme o registro policial, o suspeito afirmou que o desentendimento aconteceu porque a vítima estaria perseguindo sua atual namorada. Ele também relatou que, antes da facada, teria sido atingido por um tijolo lançado pelo outro envolvido.

O homem indicou aos policiais o local onde havia escondido a faca utilizada no crime, que foi localizada e apreendida. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado consciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino.

Já o suspeito foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
'Preto nojento', diz mulher durante briga de trÃ¢nsito no ChÃ¡cara Cachoeira
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
PolÃ­cia
Motociclista morre ao bater em carro na Avenida CearÃ¡
Casa onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão
PolÃ­cia
Acusado de violÃªncia domÃ©stica, homem Ã© preso com arma em Mundo Novo
Crime foi de importunação sexual
PolÃ­cia
Foragido por importunaÃ§Ã£o sexual em MS Ã© preso escondido em cidade paulista
Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Desentendimento por droga termina com homem esfaqueado no centro de Campo Grande
Mel ficava em uma caminhonete
PolÃ­cia
AÃ§Ã£o da Decon apreende 250 quilos de mel irregular de comerciante na Capital
TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em Corumbá
PolÃ­cia
TJMS manda prender novamente homem que descumpriu medidas protetivas em CorumbÃ¡
Suspeito foi levado para a Deam
PolÃ­cia
Suspeito de perseguir jovem em Ã´nibus Ã© detido pela GCM no Terminal MorenÃ£o
Golpistas se passam por funcionários do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
PolÃ­cia
Golpistas se passam por funcionÃ¡rios do Mercado Livre e fazem mulher perder R$ 3 mil
Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro
PolÃ­cia
Goleiro Bruno Ã© considerado foragido pela JustiÃ§a do Rio de Janeiro

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher Ã© morta por elefante apÃ³s provocar animal na NamÃ­bia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
PolÃ­cia
FacÃ§Ã£o usava propina para arremessar drogas e celulares em presÃ­dio de Campo Grande