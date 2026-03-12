Briga termina com homem esfaqueado na Vila Nasser

Um homem de 35 anos foi esfaqueado durante uma discussão na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou ajuda em uma oficina na Rua João Guimarães Rosa após ser atingida por um golpe de faca no braço.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas. No local, a vítima contou que a agressão aconteceu após uma discussão motivada por desavenças anteriores. Com medo, fugiu e pediu socorro.

A vítima ainda informou aos policiais onde o suspeito poderia ser encontrado. Durante buscas, a equipe o suspeito, de 35 anos, que confessou ter desferido a facada.

Conforme o registro policial, o suspeito afirmou que o desentendimento aconteceu porque a vítima estaria perseguindo sua atual namorada. Ele também relatou que, antes da facada, teria sido atingido por um tijolo lançado pelo outro envolvido.

O homem indicou aos policiais o local onde havia escondido a faca utilizada no crime, que foi localizada e apreendida. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado consciente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino.

Já o suspeito foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

