Cabeleireira que matou vendedor a facadas é condenada a 7 anos de prisão

A Cabelereira, Joice Espindola, 36 anos, foi condenada na quarta-feira (21), em circunstância de legítima defesa pelo assassinato de Camilo Freitas em maio de 2018, a pena é de sete anos em regime semi-aberto.

O julgamento durou 14 horas, os jurados foram apresentados aos fatos que aconteceram na noite do crime, ouviram o depoimento das testemunhas e após a explanação da defesa e acusação se reuniram na sala do júri e deliberaram pela condenação de Joice.

Em Três Lagoas as detentas no regime semi-aberto utilizam tornozeleira eletrônica e devem respeitar as determinações judiciais.

O advogado assistente de acusação, Nivaldo da Costa Moreira, disse que vai recorrer da sentença ao Tribunal de Justiça, em campo Grande.

O crime

Camilo e a esposa discutiam no cruzamento das ruas Josino da Cunha Viana com a João Carrato, perto do centro da cidade, quando uma mulher em uma camionete, que estava acompanhada do filho de 16 anos, flagrou a briga e desceu para defender a vítima do vendedor.

Mãe e filho acabaram brigando com a vítima e, em determinado momento, a mulher buscou uma faca no carro e acertou um golpe no peito de Camilo, que morreu antes de ser socorrido.

O filho da autora contou à polícia que ainda tentou estancar o sangramento, mas Camilo morreu. O filho da mulher foi liberado logo após prestar depoimento e a cabeleireira está foragida desde então.

