Cães do Choque encontram drogas em encomendas dos Correios

A operação no combate ao tráfico de drogas dentro das Agências do Correios, na manhã desta quarta-feira (17), realizada pela equipe do canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar juntamente com o setor de Segurança da instituição encontrou 9,5kg de maconha com o apoio de cães farejadores.

Conforme informações da polícia, os cães indicaram entorpecentes em cinco volumes de encomenda. Os 25 volumes da droga totalizaram 9,5kg da droga que estava destinada para diversos lugares.

De acordo com recibo de entrega de objetos postal apreendido, os entorpecentes seguiriam para Dourados, Rondonópolis no Mato Grosso, Aral Moreira (MS), Santo André (SP), São Vicente (SP), Coronel Sapucaia (MS) e São José Dos Pinhais (PR).

Os objetos e recibos de entrega de objetos postais apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional de Polícia Federal de Campo Grande.

