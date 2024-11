Caminhoneiro se distrai filmando o Rio Paraná, bate em carreta e morre em MS

Evandro Luiz Teixeira, de 49 anos, morreu durante um acidente grave ocorrido na tarde de quarta-feira (13), na BR-267, em Bataguassu. Ele teria batido na traseira de um caminhão parado.

Conforme as informações do site Cenário MS, testemunhas contaram para as autoridades que Evandro estaria mexendo no celular no momento em que o acidente aconteceu, uma vez que ele filmava a paisagem do Rio Paraná, no km 06 da rodovia Manoel da Costa Lima, próximo à Ponte Hélio Serejo, que conecta Bataguassu a Presidente Epitácio (SP).

Acontece que, ele não viu que o veículo da frente estava parado por conta do sistema "Pare e Siga" devido a obras de manutenção na pista. Distraído, o motorista colidiu violentamente contra a carreta, que estava carregada com laticínios.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bataguassu e Presidente Epitácio chegaram a ser acionadas, socorrendo o caminhoneiro que apresentava um trauma torácico grave, tendo uma parada cardiorrespiratória e sendo reanimado no local. Ele foi então levado para a Santa Casa de Presidente Epitácio, mas, apesar dos esforços, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também