Caminhoneiros são presos por matar homem em posto de combustíveis de Itaquiraí

Dois caminhoneiros foram presos suspeitos de matar um homem de 29 anos a facadas na manhã de sábado (7), no pátio de um posto de combustíveis em Itaquiraí.

Segundo a Polícia Civil, a vítima deu entrada no hospital da cidade por volta das 6h com ferimentos provocados por arma branca, mas não resistiu e morreu pouco depois.

Após o registro do caso, policiais civis iniciaram as investigações e identificaram dois caminhoneiros naturais do Rio Grande do Sul como suspeitos do crime.

De acordo com a polícia, os homens estavam no pátio do posto de combustíveis, localizado na Avenida Industrial, quando ocorreu um desentendimento com um grupo de pessoas. Durante a discussão, houve agressões contra os caminhoneiros e a vítima teria utilizado uma antena de veículo para atingir um deles.

Depois da briga, os suspeitos deixaram o local em um cavalo-trator branco, mas retornaram pouco tempo depois. Ao voltarem, teriam batido propositalmente o caminhão contra um carro Chevrolet Astra pertencente a um integrante do outro grupo.

Ainda segundo a investigação, um dos suspeitos de 33 anos, desceu do caminhão armado com uma faca e perseguiu a vítima, desferindo golpes que causaram a morte do homem.

Após o crime, os dois fugiram. A Polícia Civil identificou que o caminhão seguia pela rodovia PR-487 em direção ao Paraná e acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um dos envolvidos de 24 anos, foi localizado e preso pela PRF no estado vizinho.

Já o segundo suspeito, apontado como autor das facadas, foi localizado enquanto seguia em direção à fronteira de Ponta Porã. Com ele, os policiais encontraram a faca usada no crime.

Os dois homens foram presos em flagrante por homicídio. Após audiência de custódia, a Justiça converteu as prisões em preventivas.

A ação contou com a participação das delegacias de Itaquiraí e Ponta Porã, do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Naviraí e da Polícia Rodoviária Federal, com apoio de equipes das bases de Alto Paraíso (PR) e Ponta Porã (MS).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também