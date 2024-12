Caminhonete roubada em Maringá é encontrada às margens da MS-180 entre Naviraí e Itaquiraí

Uma equipe do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontrou uma caminhonete Toyota/Hilux, roubada na cidade de Maringá/PR, abandonada na MS-180 entre as cidades de Naviraí e Itaquiraí.



Segundo informações do "TánaMídiaNaviraí", o veículo foi encontrado durante a "Operação Protetor de Fronteiras e Divisas Segura", que realizava patrulhamento pela MS-180, rodovia conhecida como estrada da balsinha, quando avistaram por volta das 9h da manhã de ontem (7), a caminhonete capotada as margens da via.



Conforme constatação dos policiais, o condutor teria perdido o controle em uma curva, vindo a capotar em seguida.



Em vistoria no interior do veículo foram localizadas duas placas Mercosul, e em checagem junto a numeração do chassi, foi constatado que a caminhonete havia sido roubada no último dia 03/12, na cidade de Maringá/PR.



Por estar com muitas avarias e sem a chave de ignição, um caminhão guincho do DOF foi acionado e encaminhando a caminhonete até a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, para serem tomadas as devidas medidas que o caso requer.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também