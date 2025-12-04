Menu
Polícia

Campo Grande terá aumento de 40% no efetivo da PM durante período festivo de fim de ano

Polícia Militar iniciou Operação Boas Festas que seguirá até o dia 4 de janeiro de 2026

04 dezembro 2025 - 11h22Luiz Vinicius
Efetivo será maior neste período festivoEfetivo será maior neste período festivo   (PMMS)
Durante o período festivo deste ano, a cidade de Campo Grande contará com um reforço de 40% no efetivo da Polícia Militar. O anúncio foi feito no lançamento da Operação Boas Festas, que seguirá até o dia 4 de janeiro de 2026.

O coronel Nivaldo de Pádua Mello, reforçou que a operação amplia o policiamento em todo o Estado, com atenção especial às regiões turísticas, cidades da fronteira e áreas rurais.

O coronel destacou ainda o aumento de 30% a 40% no efetivo em cidades estratégicas, priorizando o policiamento ostensivo e preventivo para reduzir riscos relacionados ao abandono temporário de residências, deslocamento de famílias e maior circulação de turistas.

Em Campo Grande, áreas como o quadrilátero entre as avenidas Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa e Rui Barbosa, além da região da 14 de Julho, onde ocorre a parada natalina, receberão maior presença policial.

Entre os crimes mais sensíveis deste período, a PMMS destaca o combate ao roubo e furto, que tendem a aumentar em razão do fluxo comercial. O coronel Emerson lembrou que houve uma redução de 22% nos crimes de roubo este ano e que o objetivo é manter a queda com ações intensificadas.

O trânsito também será alvo de fiscalização reforçada. O uso de bebida alcoólica associado à direção é um dos principais pontos de atenção.

