Campo-grandense cria perfil no Only Fans e tem fotos nuas vazadas no Instagram

Uma jovem, de 25 anos, teve fotos íntimas vazadas em um perfil falso no Instagram. Moradora do Bairro Vila Nova Campo Grande, na Capital de Mato Grosso do Sul, a vitima procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para denunciar o caso na manhã deste sábado (8).

Conforme o boletim de ocorrência, hoje cedo ela recebeu mensagens do namorado avisando que viu fotos dela nua em uma página da rede social. O rapaz contou ainda que há uma semana estava recebendo solicitação para seguir essa página, mas apenas hoje ele teve curiosidade de entrar para saber do que se tratava.

Na sequência, uma amiga da jovem também entrou em contando falando sobre o corrido. Os dois mandaram prints para a vítima do endereço eletrônico que estaria divulgando as imagens.

Ainda em seu relato, a mulher explicou que em 2023 realizou trabalhos no site Only Fans, mas acabou encerrando a conta. Entretanto, as fotos divulgadas pelo perfil falso são as mesmas publicadas no site.

Diante da situação, o caso foi registrado como divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia.

