Campo-grandense Ã© morto com requintes de crueldade no interior de Mato Grosso

O campo-grandense Lucas Amaral Cardoso, de 33 anos, foi morto com requintes de crueldade e seu corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (4), em uma estrada rural em Lucas do Rio Verde, no interior de Mato Grosso.

A vítima era natural de Campo Grande, trabalhava como mecânico de moto e havia se mudado com a família para o interior do estado vizinho.

Segundo informações do site Momento MT, Lucas foi sequestrado, espancado e morto a tiros. O corpo apresentava diversas lesões causadas por agressões e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

O corpo foi encontrado por algumas pessoas em meio a uma plantação de milho, que rapidamente acionaram a Polícia Militar, que ao chegar no local, constatou a informação e isolou a área até a chegada da Polícia Científica. Lucas estava sem camisa e de bermuda.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e não há informações sobre suspeitos ou motivações para o crime.

