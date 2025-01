Campo-grandense morre em Londres e família tenta arrecadar R$ 90 mil para o translado

Familiares e amigos do jornalista Antônio Carlos de Santana Luna, de 44 anos, que faleceu em Londres (Inglaterra) após perder a batalha contra a depressão, se uniram para fazer uma arrecadação e conseguir realizar o translado do corpo dele para Campo Grande, onde será velado e enterrado.

Para a reportagem, Luan Barbosa de Santana 25 anos, contou que a primeira vez que o primo foi para Londres a turismo pela primeira vez. “Depois voltou para tentar a vida lá trabalhando, como ele sempre foi muito querido uma amiga dele que reside lá o ajudou muito. Desta forma ele conseguiu viver por 5 anos seguidos lá”, explicou.

Porém, esses anos não foram fáceis. Carlos então precisou voltar para o Brasil onde passou mais 6 meses fazendo tratamentos contra depressão.

“Ficou 6 meses aqui se cuidando conosco indo a igreja e assim que melhorou voltou, mas ele não resistiu”, disse o primo da vítima com pesar em suas palavras.

Com a ajuda de amigos da vítima, os familiares conseguiram manter contato com o consulado brasileiro no país, para facilitar os tramites e realizar o translado do corpo de Carlos para Campo Grande, onde será velado e enterrado.

Apesar de muita pesquisa e cotação de preço, o valor para o transporte ficou avaliado em R$ 90 mil em uma empresa de confiança.

Para ajudar com a arrecadação do valor, os familiares fizeram uma vakinha online. “Pedimos com muito respeito a colaboração de todos. Não há nenhum interesse pessoal, e todo valor será destinado ao sepultamento de Carlos em Campo Grande. Se puderem ajudar como que for possível ou divulgando para mais pessoas, estaremos imensamente gratos”, diz o texto feito para mobilizar as doações.

A transferência, de qualquer valor, pode ser encaminhada para a chave Pix: 117.150.061-00, em nome de Antônio Nilson Pires Luna.

