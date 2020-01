Carro furtado é encontrado em lava-jato do Jardim Samambaia

Uma denúncia anônima levou a equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar a encontrar um carro furtado em frente à um lava jato no Jardim Samambaia.



Segundo informações do boletim de ocorrência, quando a polícia chegou ao local indicado na denúncia, o dono do lava-jato relatou que o veículo foi deixado para ser lavado, e que o indivíduo que deixou a caminhonete disse que retornaria para busca-lo.

Após horas que o veículo estava no lava-jato, o dono desconfiou e retirou a caminhonete e deixou na frente do estabelecimento.

Depois de fazer uma checagem do veículo, a polícia confirmou ser um produto de furto do mesmo dia, subtraído do imóvel no bairro Coophatrabalho. A caminhonete foi entregue à DEFURV e a ocorrência foi registrada na Depac/Cepol para os procedimentos cabíveis

