Choque encontra Chevette roubado em lava-jato do Aero Rancho

Um idoso de 70 anos teve seu Chevette roubado na noite de segunda-feira (13), por dois indivíduos identificados como Roger Vinicius da Silva Vanderlei, 20 anos e Bruno Silva dos Reis, 18 anos, durante um assalto que ocorreu no bairro, Jardim Leblon.

Segundo o boletim, durante o crime os autores portavam armas de fogo e usaram violência contra a vítima que acionou a equipe do Batalhão do Choque para encontrar o veículo roubado. Nas diligências pelo Jardim Aero Rancho, a guarnição encontrou o Chevette estacionado em frente a um lava-jato.

De acordo com a ocorrência, durante a abordagem no local Roger Vinicius se mostrou inquieto, enquanto Bruno correu para os fundos do estabelecimento.

Roger disse a polícia que teria pego o carro de um indivíduo conhecido como "neguinho" e que em seguida pegou Bruno e ambos foram para o lava-jato, onde iam fumar maconha. Porém o idoso os reconheceu como sendo autores do roubo

Que diante dos fatos, os três indivíduos que estavam com o carro foram conduzidos para a DEPAC-CEPOL, sem lesões aparentes, sendo necessário o uso de algemas para preservar a integridade física dos conduzidos e das equipes policiais.

