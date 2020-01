Irmãos são presos por assassinato de jovem após discussão

Dois irmãos um de 33 e um de 23 anos, que ainda não tiveram os nomes revelados foram presos na tarde de segunda-feira (13), pelo Batalhão de Choque da Polícia Civil acusados pela morte de um jovem de 20 anos na residência do bairro Vila Nova Capital.

De acordo com a ocorrência quando a equipe do Choque chegou no local do crime, a vítima já estava sem vida. Segundo testemunhas, o jovem estava na frente da casa no endereço acima, quando passou um Uno verde com dois criminosos que efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele.

A equipe fez rondas pela região dos bairros Alves Pereira/Colibri onde encontrou o Uno verde descrito pelo populares, que estava sendo conduzido por um dos autores e ao ser questionado, informou que estava junto com seu irmão na hora do homicídio, que foi seu irmão, quem atirou contra a vítima, ele ainda informou que seu irmão estava em uma residência no bairro, Vila Adelina, com a arma utilizada no crime.

O Batalhão de Choque foi ao endereço onde estava o outro autor e nos fundos da residência encontraram um revólver calibre 38 carregado com munições. Ele confessou ser o proprietário da arma e das munições e que a utilizou para matar a vítima, por causa de uma discussão na noite anterior.

Os irmãos receberam voz de prisão pelos crimes de homicídio, e foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

