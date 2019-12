Irmãos são assassinados após discussão sobre corrida de cavalos

Sarah Chaves, com informações do MS em Foco

Saiba Mais Polícia Irmãos são agredidos e baleados em briga de bar

Os irmãos Luís Carlos Torres e Miguel Torres morreram na noite de domingo (22), após uma discussão sobre o resultado final de uma corrida de cavalos, em Cerro Memby, entre o distrito de Chiriguelo em Pedro Juan Caballero.

A corrida de cavalos é um esporte tradicional no Paraguai, e Luís e Miguel teriam passado o dia todo no local. Em um dos páreos houve discussão entre os irmãos e outras pessoas em relação ao resultado.

Quando os irmãos voltavam para casa no começo da noite eles foram atacados por pistoleiros que realizaram dezenas de disparos contra o carro que eles estavam. Luís Carlos e Miguel morreram dentro do veículo.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai que a discussão dos dois com outras pessoas durante a corrida de cavalos é até agora a principal hipótese para o duplo homicídio. As testemunhas da briga devem prestar depoimento.

Saiba Mais Polícia Irmãos são agredidos e baleados em briga de bar

Deixe seu Comentário

Leia Também