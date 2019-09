Irmãos são agredidos e baleados em briga de bar

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Joziel Morales Machado, 23 anos, e seu irmão, um adolescente de 16 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (1°) em Dourados. Após o mais velho ser baleado na região da costela esquerda, enquanto o segundo tinha ferimento na cabeça.



A mãe deles disse que os jovens estavam num bar na Aldeia Jaguapriu, perto do cemitério, quando houve as agressões, durante a madrugada.



Josiel foi ferido com tiro que atingiu a região da costela. O adolescente tem um ferimento na cabeça, mas não soube explicar se causado por tiro ou outra arma.



Eles foram socorridos inicialmente por equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) mas o pneu do veículo furou.



Acionados às 6h com o pedido de socorro, militares do 2º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) foram ao local e assumiram o resgate das vítimas, encaminhadas para o Hospital da Vida.

