Quadrilha arromba cofre das Casas Bahia

Uma unidade das lojas Casas Bahia foi alvo de ladrões durante esse final de semana, localizada no centro de Aquidauana. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido na madrugada desta segunda-feira (13).

De acordo com o Blog da Gi, quase R$ 60 mil foi levado do cofre da loja. A suspeita é de que tenham entrado pelos fundos do estabelecimento, utilizando um maçarico, e desabilitado o alarme, que não foi disparado.

Funcionários do local teriam fechado o estabelecimento no sábado, por volta das 13h, e nesta segunda-feira, ao iniciarem o expediente, descobriram o furto.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estão no local colhendo informações, além de colher impressões digitais que possam levar à identificação dos autores.

