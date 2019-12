Dupla é presa na hora que iria arrombar cofre de farmácia

Lucas Gabriel Agostini de Oliveira, 19 anos, e Gustavo Silva dos Santos, 22 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (12), durante tentativa de furto a uma farmácia na Avenida Eduardo Elias Zahran em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) faziam rondas pela região, quando encontraram um veículo Fiat Uno estacionado na Rua Estrela do Sul. Lucas Gabriel, que estava dentro do carro, tentou se esconder, mas acabou abordado pelos militares.

Dentro do carro, os policiais encontraram várias ferramentas. Lucas contou que estava no local para arrombar o cofre da farmácia Drogasil e que o comparsa já estava dentro do estabelecimento.

Para entrar no local, Gustavo arrombou o telhado da farmácia, mas foi detido antes de conseguir abrir o cofre. O Fiat Uno usado pela dupla pertence a um militar do Exército e havia sido furtado horas antes pelos bandidos.

A dupla foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) localizada no prédio da Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também