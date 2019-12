Dupla faz família refém, rouba e abandona Mercedes durante fuga

Bandidos, ainda não identificados, invadiram uma casa na madrugada desta quinta-feira (12) na Vila Carlota, em Campo Grande, fizeram uma família refém e fugiram levando dois veículos Mercedes-Benz.

Segundo informações policiais, a dupla entrou na casa por volta das 2h30, quando viu a família chegando de viagem, o trio rendeu e trancou a família em um quarto enquanto eles reviravam a residência.

Os criminosos fugiram levando R$ 5 mil em dinheiro, cinco relógios de ouro, duas alianças e dois veículos Mercedes. As vítimas conseguiram sair do quarto e acionaram a Polícia Militar, que montaram pontos de bloqueio nas regiões do bairros Tiradentes, Moreninhas e no anel viário.

Uma equipe que fazia buscas na região do bairro Itamaracá flagrou o momento em que os veículos entraram em um posto de gasolina na BR-163 e deram início a uma perseguição.

Durante a fuga, o autor que conduzia um dos veículos perdeu o controle da direção do carro e bateu contra uma árvore no anel viário, na saída para São Paulo.

O comparsa, que dirigia a outra Mercedes, abandonou o veículo às margens da rodovia aproximadamente um quilômetro depois. Os dois bandidos fugiram pelo matagal.

Equipes do 10º Batalhão, 5ª Companhia Independente de Polícia Militar e Batalhão de Choque, estão na região fazendo buscas pelos suspeitos.

